Il Genoa fa sul serio con Mateo Retegui.



La dirigenza rossoblù pare convinta che l'italo-argentino sia il centravanti adatto per guidare l'attacco del Grifone nella stagione del ritorno in Serie A. A dare conferma alle sensazioni rossoblù, secondo Sky Sport, ci sarebbero i positivi contatti avvenuti nei giorni scorsi tra la dirigenza del club e l'entourage del giocatore.



Retegui vuole fortemente venire in Italia, anche per giocarsi al meglio le possibilità di partecipare con la Nazionale di Mancini all'Europeo della prossima estate, ed è convinto che una squadra come il Genoa possa permettergli un impatto graduale e meno difficoltoso con il nostro calcio di quanto non farebbe lo sbarco in un club di prima fascia.



Ora la palla passa al Boca Juniors, titolare in compartecipazione con il Tigre, del cartellino del 24enne, che in settimana riceverà l'offerta dei rossoblù. La trattativa tuttavia non è semplice. Gli Xeneixes valutano il giocatore 20 milioni, ma difficilmente i Genoa si spingerà così in alto.



In caso di fumata nera, comunque, i liguri hanno già pronta la soluzione alternativa. Si tratta di Noah Ohio, attaccante olandese classe 2003, di proprietà dello Standard Liegi, club di proprietà della 777 Partners.