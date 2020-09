Due anni dopo il suo addio, Adem Ljajic potrebbe tornare in Italia.



Il 29enne trequartista serbo, visto all'opera nel nostro Paese con le maglie di Inter, Roma, Fiorentina e Torino, sarebbe in uscita dal Besiktas, club in cui milita dall'agosto 2018 ma che non rientrerebbe più nei piani tattici del tecnico Sergen Yalçın.



Secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, che raccoglie voci provenienti dalla Turchia, sarebbe stato la stessa società di Istanbul a proporre il giocatore al Genoa, mettendo sul piatto anche il cartellino del difensore croato Domagoj Vida.



Il vero nodo per arrivare a Ljajic è tuttavia rappresentato da un ingaggio netto da due milioni a stagione che il Grifone non intende accollarsi.