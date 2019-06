Le intenzioni di Ionut Radu , espresse sia in prima persona che per bocca del suo agente, di restare al Genoa per almeno un'altra stagione potrebbero non essere esaudite.



Il portiere rumeno, sul cui cartellino l'Inter può vantare un diritto di riacquisto, potrebbe infatti essere adoperato dalla società nerazzurra come pedina di scambio all'interno di altre operazioni di mercato. Ad esempio, come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, per arrivare al cagliaritano Nicolò Barella. Una trattativa che coinvolgerebbe anche la Roma. I giallorossi sono infatti da tempo sulle tracce di Alessio Cragno, attuale estremo difensore dei sardi e qualora riuscissero ad aggiudicarsi nelle prestazioni costringerebbero gli isolani a cercarsi un nuovo portiere. A quel punto in aiuto della società di Giulini verrebbe proprio l'Inter, disposta a sacrificare Radu pur di mettere le mani su Barella