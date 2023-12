Niente da fare. Dopo essere stato lontano dai campi per due mesi quasi certamente Mateo Retegui sarà costretto a saltare, sempre per problemi fisici, anche la gara di questa sera tra il suo Genoa e la Juventus.



Il centravanti italo-argentino aveva marcato visita nell'allenamento di martedì a scopo tutelativo ma dopo essere tornato a lavorare in maniera regolare il giorno successivo pareva si fosse lasciato alle spalle qualsiasi guaio. E invece a gettare un secchio di acqua gelata addosso ai tifosi rossoblù ci ha pensato ieri in conferenza stampa Alberto Gilardino. Il tecnico del Grifone ha detto chiaramente che le possibilità di avere Retegui a disposizione contro i bianconeri sono prossime allo zero. La causa un nuovo problema fisico, questa volta all'adduttore della coscia dopo quello rimediato in precedenza al ginocchio sempre della gamba sinistra, che con ogni probabilità gli farà saltare anche la gara di venerdì prossimo contro il Sassuolo.



La speranza dell'ambiente rossoblù, come spiega stamane Il Secolo XIX, è che Retegui possa tornare abile e arruolabile per l'ultimo impegno del 2023. Avversaria la capolista Inter, attesa a Marassi il 29 dicembre.