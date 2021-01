Quello odierno in casa Genoa è il giorno di Kevin Strootman.



L'olandese, proveniente in prestito dall'Olympique Marsiglia, è sbarcato ieri in città e in queste ore si sta sottoponendo alle visite mediche per poi mettersi a piena disposizione di Davide Ballardini a partire da domani, quando il Grifone avrà nel frattempo fatto rientro dalla trasferta in casa della Juventus e comincerà a preparare la sfida di domenica con l'Atalanta.



Nel frattempo emergono alcuni dettagli relativi al passaggio in rossoblù dell'ex mediano della Roma. Secondo Sky Sport il Genoa non sarebbe stato l'unico club di Serie A interessato al giocatore. A provare a riportare in Italia il 30enne ci avrebbe provato nei giorni scorsi anche il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Il tecnico dei sardi avrebbe infatti voluto riallenare Strootman dopo averlo già avuto a disposizione ai tempi della comune militanza in giallorosso. I liguri, però, si erano già mossi sul ragazzo con ampio anticipo, accumulando un vantaggio a quel punto incolmabile per il club di Giuliani.