Genoa-Roma, la MOVIOLA LIVE: Dybala giù in area dopo un contatto, manca un rigore

51 minuti fa

In campo Genoa e Roma per il lunch match della quarta giornata. La direzione dell’incontro è affidata all’arbitro Antonio Giua, appartenente alla sezione di Olbia. Giua è coadiuvato da Cecconi e Zingarelli, il quarto ufficiale è Massimi. Al Var Gariglio e Di Paolo. Di seguito l'analisi degli episodi più controversi.





12' - Scambio Dovbyk-Dybala: l'argentino, in area, viene toccato da De Winter. Il contatto c'è ma per l'arbitro non è da punire. Decisione molto dubbia