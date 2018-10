Il personaggio della settimana in casa Genoa è senza dubbio Cristian Romero.



Autentico sconosciuto fino a qualche giorno fa, il ventenne difensore argentino ha saputo imporsi all'attenzione collettiva grazie alla bella gara disputata sabato pomeriggio a Torino: "Sono contento di aver esordito contro la Juventus, ed essere riuscito ad aiutare la squadra - afferma al sito ufficiale rossoblù - ora spero di esordire in casa".



​A tal proposito l'occasione giusta per Romero potrebbe essere quella di domenica contro l'Udinese, una gara solo all'apparenza semplice contro una formazione in crisi di gioco e di risultati: "L’approccio all’Udinese dovrà essere uguale a quello con la Juventus - ammonisce Romero - La Serie A è piena di grandi giocatori, l’Udinese ha attaccanti bravissimi. E’ un’occasione importante da sfruttare. Ogni partita è una battaglia e il risultato non è mai scontato".



Romeo ha poi parlato delle sue caratteristiche tecniche e del suo ambientamento nel nostro paese: “Posso giocare al centro o sulla destra. In Italia, al Genoa, posso migliorare. Devo crescere ancora. Il livello del campionato, la bravura dei tecnici, la tattica esasperata. Il tempo gioca a favore. Sto vivendo una bellissima esperienza e ringrazio tutti per l’aiuto che mi è stato dato dal primo giorno”.