Sembra destinata a durare appena sei mesi la parentesi alla Lazio di Romulo.



Il centrocampista italo-brasiliano arrivato nella Capitale in prestito dal Genoa lo scorso gennaio non pare aver convinto appieno la dirigenza biancoceleste intenzionata in estate a non esercitare su di lui l'opzione di riscatto.



Il suo trasferimento temporaneo a stagione in corso da Genova a Roma è costato alle casse biancocelesti 2 milioni di euro ma finora Simone Inzaghi l'ha utilizzato soltanto parzialmente mandandolo in campo in appena tre occasioni, l'ultima delle quali, contro la Fiorentina, da subentrante.



Nonostante l'esperienza e la duttilità tattica possedute, Romulo appare quindi destinato a far rientro in rossoblù alla fine del campionato in corso.