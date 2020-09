La stagione 2020-21 potrebbe regalare un derby della Lanterna in più.



Il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2020-21, avvenuto oggi in Lega Calcio, ha stabilito che Genoa e Sampdoria siano inserite nella stessa parte del tabellone e che nel caso entrambe dovessero superare il terzo turno (quello che prevede l'ingresso nella competizione delle formazioni di Serie A) si ritroverebbero una contro l'altra ad un mese esatto dal Natale.



L'eventuale stracittadina numero 122 andrebbe infatti in scena il prossimo 25 novembre, tre settimane e mezza dopo quello di campionato, prevista il giorno di Ognissanti.

Prima però rossoblù e blucerchiati dovranno liquidare i rispettivi avversari nel terzo turno di Coppa. Il 28 ottobre la Samp si scontrerà con una tra Salernitana, Sudtirol e Sassari; il Genoa se la vedrà invece o con il Chievo oppure con Catanzaro o Virtus Francavilla.