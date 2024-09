Non sarà un derby da tutto esaurito. Anzi, al Ferraris resteranno parecchi biglietti invenduti per unovviamente condizionato dalle tensioni degli ultimi giorni. Saranno circa 6000 i tagliandi che non verranno acquistati dai sostenitori rossoblucerchiati per la sfida di questa sera, ripartiti in 3000 di distinti, 1500 di Tribuna e 1800 di Settore 6. In Tribuna, complici anche le imminienti elezioni regionali, ci sarà una grossa sfilata di politici, capitanati dal Sindaco e candidato alla presidenza della regione Marco. Esaurite però le due gradinate, la Sud e la Nord, che sono pronte a dare spettacolo come di consueto.

Le motivazioni del mancato sold out sono varie: la principale è ovviamente legata alladegli ultimi giorni, tanti tifosi hanno deciso di non prendere parte alla partita per questo motivo. Però, a influire su questi numeri sono anche la partita trasmessache impedirà a tanti tifosi di fuori Genova di rientrare ad un orario accettabile in un giorno feriale. Qualche lamentela anche per il prezzo del biglietto (30 euro le gradinate) considerato troppo alto. Il totale di biglietti staccati, comunque, dovrebbe arrivare attorno ai 27000: sicuramente una corncie di pubblico di tutto rispetto. Inoltre, giova ricordare che le giacenze possono essere acquistate anche oggi, nei circuiti consueti e, a partire dalle 16.00, anche presso le biglietterie dello stadio, che per l'occasione sarà blindato da un impressionate dispiegamento di forze dell'ordine.