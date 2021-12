(calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la 17esima giornata di campionato in, la terzultima nel girone d'andata. I blucerchiati si presentano al derby con 5 punti di vantaggio sui rossoblù, penultimi in classifica a quota 10 insieme al Cagliari.cerca i primi gol e i primi punti da quando ha preso il posto di, dall'altra parte è a rischio la panchina di. Salvato questa settimana dall'arresto del presidente, che si è dimesso dall'incarico in società.GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Pandev. All. Shevchenko.SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. (A disp. Ravaglia, Falcone, Chabot, Verre, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Quagliarella, Yepes Laut, Murru). All. D'Aversa.Arbitro: Doveri, assistenti Liberti e Bercigli, Minelli quarto uomo, Nasca e Bresmes al Var.