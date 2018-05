Se, come è probabile, Stefano Sturaro continuerà a restare un sogno di mercato per il Genoa la società rossoblù ha già pronto l'eventuale giocatore con cui rimpiazzarlo.



Nei piani di Villa Rostan da qualche giorno starebbe circolando il nome del brasiliano Sandro, ventinovenne del Antalyaspor negli ultimi sei mesi in prestito al Benevento. Lo riferisce questa mattina Il Secolo XIX.



Il quotidiano genovese spiega anche come la trattativa non sia per nulla semplice. L'ex nazionale brasiliano ha un ingaggio superiore al milione di euro e dunque fuori dal tetto un posto da Preziosi ai suoi tesserati. Inoltre i club interessati alle sue prestazioni sono davvero tanti sia in Italia che in Inghilterra dove ha trascorso gran parte della propria carriera.