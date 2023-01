Le continue rassicurazioni derivanti dalla dirigenza e dalla guida tecnica del Genoa circa la permanenza in rossoblù di Massimo Coda non sembrano in grado di spegnere le voci relative ad una partenza del bomber campano già a gennaio. Molto, se non tutto, dipenderà dalla volontà del giocatore che qualora dovesse chiedere di cambiare aria quasi certamente verrebbe accontentato.



In tal caso il Grifone non vuole farsi cogliere di sorpresa, lasciando libera la casella centravanti nel bel mezzo della stagione. Non a caso gli uomini mercato dei rossoblù sono in questi giorni molti attenti nel vagliare profili alternativi all'ex di Benevento e Lecce. L'ultimo nome accostato al Genoa è quello del danese Christian Gytkjaer del Monza, giocatore per la verità inseguito da mezza Serie B.



Lo riporta ForzaMonza.it