Tra i segreti dell'ottima stagione del Genoa targato Alberto Gilardino c'è anche una difesa diventata punto di forza del collettivo rossoblù. Un reparto che ha in Josep Martinez un perno imprescindibile.



Arrivato in estate in prestito dal Red Bull Lipsia, il portiere spagnolo annuncia la propria volontà di restare al Grifone anche la prossima stagione. Soprattutto qualora le cose per la squadra dovessero andare come tutti sperano: "Nel contratto - ha rivelato il giocatore al Secolo XIX - c'è scritto che in caso di promozione resto al Genoa. Questo è il mio obiettivo".



Per raggiungerlo bisognerà prima fare i conti con il Bari, che insegue i rossoblù a sei lunghezze di distanza. Un rivale a cui Martinez dice di non badare: "Stiamo bene e i risultati ci danno fiducia. Bisogna puntare al massimo e mettere il Genoa dove merita: al primo posto per andare in Serie A. Non puoi guardarti dietro, altrimenti iniziano i problemi. Se vinciamo le quattro partite che restano chiudiamo al primo posto. Bisogna essere ambiziosi".



Una battuta, infine, sul collega che reputa il migliore: "Per me Maignan: ha tutte le caratteristiche che deve avere un portiere moderno".