Il Milan è molto attivo sul mercato, specie in quello in uscita. Dopo aver concluso l'operazione Gustavo Gomez con il Boca Juniors, è in uno stato avenzato anche quella con il Genoa per la cessione di Andrea Bertolacci. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, in giornata sono previsti nuovi contatti tra i club sotto la regia dell'agente Alessandro Lucci.



LE CIFRE - Dal Genoa filtra grande ottimismo per il buon esito della trattativa avendo incassato già il 'sì' del giocatore, senza rischi di eventuali ripensamenti. Bertolacci vuole rimanere in rossoblu, una scelta di vita caldeggiata anche dalla famiglia. Per l'ex di Roma e Lecce è pronto un contratto quinquennale a 1,1 milioni a stagione, adesso va trovata l'intesa totale tra le due società. Il Milan conta di incassare almeno 5 milioni, il Genoa offre qualcosa meno ma la sensazione è che l'operazione andrà in porto. Ecco perchè il contatto previsto in giornata può segnare un punto di svolta.