L'ottimismo respirato a casa Genoa nelle scorse ore riguardo al possibile sbarco a Pegli di Mattia Aramu sembra essersi leggermente raffreddato. Colpa dell'interesse suscitato dal trequartista del Venezia in almeno altri due club.



Il 27enne torinese, ormai in procinto di lasciare la Laguna dopo due ottime stagioni, è infatti diventato un obiettivo di mercato concreto anche per Empoli e Como. I lariani vorrebbero aggiungere un'ulteriore tessera all'ambizioso puzzle che stanno costruendo con i recenti arrivi di Fabregas e Baselli; i toscani desidererebbero invece soddisfare i desideri del loro nuovo tecnico, Paolo Zanetti, che in Aramu vede il sostituto ideale del partente Bajrami.



Intrusioni che scalfiscono le certezze di un Genoa che resta comunque in pole position nella corsa al numero 10 arancioneroverde.