Genoa, tegola per Vieira: Vasquez salta il Torino

19 minuti fa



Una brutta ma attesa notizia apre la settimana del Genoa.

Sabato pomeriggio contro il Torino il Grifone non potrà disporre di uno dei perni della sua retroguardia. Con i granata infatti Patrick Vieira non potrà contare su Johan Vasquez.



Dopo il cartellino giallo rimediato domenica scorsa nel finale della gara contro l'Udinese, il difensore messicano è stato fermato per un turno dal giudice sportivo, essendo giunto alla quinta ammonizione stagionale.



Niente Torino dunque per il 26enne di Navoja che dovrà guardare i compagni dalla tribuna del Luigi Ferraris.