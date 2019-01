Per Gianluca Lapadula questa sessione di mercato sarà quella dei saluti al Genoa.



Utilizzato con il contagocce nella prima parte di stagione l'attaccante italo-peruviano si è convinto a salpare verso altri lidi, cercando un rilancio ad una carriera che nell'ultimo anno e mezzo gli ha riservato davvero poche soddisfazioni.



Su di lui c'è da tempo vivo l'interesse di alcuni club di B, quali Ascoli, Cremonese e Benevento, ma il ragazzo non pare intenzionato ad accettare un salto di categoria all'indietro, continuando a sperare che arrivi una chiamata dalla Serie A. Chiamata che potrebbe giungere da Udine o da Parma. Sia friulani che ducali sono infatti alla ricerca di una prima punta d'esperienza e starebbero facendo più di un pensiero sul ventottenne ex di Milan e Pescara.



. A frenare un'eventuale trattativa potrebbe però essere l'alto costo di ingaggio del giocatore. Lapadula guadagna attualmente 1,5 milioni di euro all'anno, uno stipendio difficilmente sostenibile per le casse di un club di media-bassa classifica. Non è da escludere quindi che in caso di trasferimento temporaneo il Genoa possa contribuire in parte al pagamento dell'ingaggio.