Svincolatosi dal Genoa ad inizio gennaio, dopo aver chiuso la sua semestrale parentesi in rossoblù con zero presenze, Joel Asoro da questa mattina è ufficialmente un nuovo giocatore del Djurgarden, club di spicco della prima divisione svedese.



Il 21enne attaccante è dunque tornato in patria dopo le esperienze maturate, oltre che al Grifone, anche al Sunderland, al Groningen e allo Swansea. E proprio dai gallesi il Djurgarden ne ha acquisito il cartellino a titolo definitivo facendo firmare al giocatore un contratto per le prossime quattro stagioni.



Intervistato dai media locali, Asoro è tornato sulla negativa esperienza al Genoa non nascondendo la propria delusione per come sono andate le cose per lui in Italia: “Arrivare qui mi è sembrata la scelta giusta, il direttore sportivo Andersson mi conosce da quando ero piccolo e ho sempre detto che, se fossi tornato in Svezia, il Djurgården sarebbe stato il club che più mi sta a cuore. A Genova è stata dura, ovviamente, non ho avuto il minutaggio sperato, ma adesso voglio potermi sentire a casa e giocare in una squadra che voglia coinvolgermi. Vogliamo tornare presto in Europa, io sono felice di assumermi la responsabilità del numero 10, ho grandi aspettative sul mio conto”.