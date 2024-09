Getty Images

Genoa, UFFICIALE: blindato Vogliacco

34 minuti fa



Il Genoa guarda al futuro e per la propria difesa non vuole fare a meno di uno dei perni centrali della rosa a disposizione di Alberto Gilardino e che, in questo inizio di stagione ha già dimostrato il suo valore. Si tratta del centrale classe 1998 di origini pugliesi Alessandro Vogliacco che, proprio in queste ore, ha messo nero su bianco il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027 e legandosi a lungo ai colori rossoblu.



IL COMUNICATO - Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Alessandro Vogliacco fino al 2027. Il calciatore prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha collezionato 54 presenze e realizzato una rete.







MAGIC MOMENT - Genero di Sinisa Mihajlovic, con la compagna Virginia, la secondogenita del compianto ex-difensore ed ed-ex allenatore serbo, ha da poco dato alla luce il suo secondogenito che ha scelto di chiamare Leone Sinisa. Un periodo d'oro quello del difensore che ha anche iniziato la stagione festeggiando il suo primo gol in Serie A, quello che ha aperto la gara d'esordio poi pareggiata per 2-2 in casa contro l'Inter. Oggi il rinnovo con vista su un futuro che lui sogna ancora più importante



IL SOGNO - Intervistato da Radio Serie A proprio dopo la gara contro i nerazzurri Vogliacco, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha confermato quelli che sono i suoi sogni per il Genoa: "Nel mio cuore ho il sogno di vedere il Genoa in Europa, però bisogna essere realisti e lavorare con umiltà. Piedi per terra e battagliare in ogni partita per essere protagonisti e cercare di mettere in difficoltà tutti come abbiamo fatto con l'Inter".