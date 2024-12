Genoa, UFFICIALE: c'è la data dell'assemblea dei soci. Pasko e Wander fuori dal CDA

Marco Tripodi

19 minuti fa



E' stata ufficialmente convocata l'assemblea degli azionisti del Genoa che dovrà ratificare il bilancio sociale della stagione agonistica 2023-2024.

L'appuntamento si terrà il prossimo 14 dicembre 2024 alle ore 10 presso Villa Lomellini Rostan, sede del club rossoblù a Pegli.



Tra i punti all'ordine del giorno ci saranno anche la discussione circa l'aumento di oltre 45 milioni di euro del capitale sociale e la revoca del mandato dei consiglieri Steven Pasko, Joshua Wander e Adam Weiss, tutti soggetti in quota alla 777 Partners.



Si tratta di un'assemblea cruciale per le sorti future del Genoa, messo formalmente in vendita da qualche mese dopo i guai giudiziari che hanno travolto la 777 negli Usa.