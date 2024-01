Genoa, UFFICIALE il riscatto di Malinovskyi dal Marsiglia: cifre e dettagli dell'operazione

Redazione CM

Non solo operazioni di scouting e ricerca di nuovi profili, il Genoa il mercato lo fa anche in casa. Il club ligure ha infatti annunciato ufficialmente di aver esercitato l'opzione per il riscatto di Ruslan Malinovskyi dal Marsiglia. Il giocatore ucraino è definitivamente un giocatore rossoblù.



CIFRE E DETTAGLI - La trattativa imbastita dal Genoa per portare Vitinha in Serie A si lega a doppio filo con Malinovskyi. A margine dei discorsi con i francesi per l'attaccante portoghese al Ferraris in prestito con diritto, è rientrato anche il riscatto di Malinovskyi. Le cifre dell'operazione, come riportato da Sky, si aggirano attorno ai 7 milioni di euro. A comunicarlo è lo stesso Genoa, che attraverso i propri canali ufficiali fa sapere: "Il club ha esercitato in anticipo il diritto per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista ucraino".



NUMERI - Arrivato a Genova ad agosto 2023 con la formula del prestito dal Marsiglia, il centrocampista ucraino ex Atalanta ha mostrato a tratti la grandissima qualità che avevamo ammirato ai tempi della Dea. In questa prima metà di stagione da lui sono arrivati 2 gol e 2 assist, che gli hanno permesso di guadagnarsi senza particolari difficoltà un posto da insostituibile nel centrocampo di Alberto Gilardino.