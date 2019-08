Prosegue l'opera di snellimento della rosa in essere al Genoa.



L'ultimo a salutare la truppa rossoblù è Andras Schafer, giovane centrocampista ungherese, che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Chievo.

Il ventenne magiaro, che sbarcherà a Verona domani, si trasferisce in Veneto in prestito.



Questo il comunicato diffuso dal Genoa:

"Il Genoa Cricket and Football Club ha formalizzato con Ac Chievo Verona la cessione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi relativi al centrocampista ungherese Andras Schafer (Szombathely, 13 aprile 1999). Il giocatore si è già congedato per aggregarsi ai nuovi compagni".