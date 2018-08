Di sicuro c'è solo che il suo futuro prossimo sarà lontano dal Genoa.

Ma al momento le certezze sull'avvenire professionale di Petar Brlek si fermano qui. Sul cartellino del centrocampista croato ci sono infatti almeno tre club, fortemente interessati ad assicurarsi le prestazione del 24enne arrivato al Grifone dodici mesi fa prima di ritornare momentaneamente in Polonia a metà stagione.



Fino a qualche giorno fa la Cremonese dell'ex tecnico rossoblù Andrea Mandorlini sembrava aver bruciato tutte le concorrenti ma all'improvviso le certezze dei grigiorossi sono venute meno. Nel frattempo infatti sia il Lugano che il Palermo hanno bussato con una certa insistenza alle porte di Villa Rostan, inducendo la dirigenza del Genoa a frenare la trattativa con i lombardi per prendere in seria considerazione anche queste due proposte.



Al momento Brlek resta a Pegli ad allenarsi con gli altri fuori rosa rossoblù ma la sua partenza è ormai prossima. Resta solo da capire verso quale direzione dovrà imboccare l'autostrada.