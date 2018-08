Ancora Piatek. Il polacco, neo acquisto del Genoa, si conferma il vero e proprio mattatore dell'estate rossoblù.



Nel test amichevole di questo pomeriggio disputato a Bardonecchia contro l'Albissola, lex centravanti del Cracovia ha messo a segno una doppietta portando ad 11 le reti realizzate in questo precampionato. A fornirli gli assist, in entrambi i casi, è sempre stato Goran Pandev, autore anch'egli di una buona prova. Indicazioni positive sono giunte anche dall'altro volto nuovo dell'attacco, l'ivoriano Christian Kouame, autore a metà ripresa del gol del definitivo 3-0 con il quale il Grifone ha superato la compagine savonese neopromossa in Serie C.



Da segnalare tra gli uomini di Ballardini il debutto di Federico Marchetti e in mezzo al campo dell'argentino Esteban Rolon.