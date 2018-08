Potrebbe proseguire in Turchia l'avventura europea di Jawad El Yamiq.

Su di lui ci sarebbe infatti molto forte l'interesse del Rizespor.



Giunto al Genoa nell'ultimo giorno di mercato della sessione invernale di trattative, il difensore marocchino nonostante alcune ottime referenze, come quelle del compagno di reparto in nazionale Medhi Benatia, ha faticato parecchio ad imporsi in maglia rossoblù, trovando il campo solo in quattro occasioni nel corso dello scorso campionato e tutte a fine stagione, a salvezza ormai raggiunta.



Un paio di settimane fa Davide Ballardini lo ha addirittura escludo dall'elenco dei giocatori che hanno preso parte alla seconda e alla terza parte del ritiro estivo del Grifone, lasciandolo allenarsi a Pegli con gli altri epurati della rosa rossoblù.