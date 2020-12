Gianluca Scamacca è corteggiatissimo in questa finestra di mercato con il Milan e la Juventus che ci stanno pensando per giugno e il Sassuolo che sta addirittura pensando di riportarlo alla base per farlo giocare con più continuità dati i problemi fisici accusati da Ciccio Caputo. Secondo la Gazzetta dello Sport c'è un indizio che porta all'avvicinarsi di questi scenari ed è il fatto che il Genoa sta iniziando a valutare dei 9 alternativi sul mercato con una richiesta fatta all'Atalanta per Lammers e l'idea Cutrone che lascerà la Fiorentina.