Sembra ormai definito il ritorno di Miguel Veloso al Genoa. Il centrocampista portoghese, svincolatosi dai rossoblù a fine giugno, da qualche settimana si sta allenando a Pegli con quelli che fino a pochi mesi fa erano i suoi preparatori. La sua ritrovata condizione fisica e atletica e la sua voglia di giocare avrebbero indotto negli ultimi giorni lo staff del grifone a proporre un nuovo contratto al 32enne di Coimbra che secondo quanto riportato questa mattina dal Secolo XIX sarebbe su base annuale.



La firma sarebbe ormai imminente e verrebbe apposta dopo la gara di domenica prossima contro il Parma, l'ultima prima della seconda sosta del campionato per le nazionali.



​Per il regista lusitano si tratterebbe della terza esperienza in rossoblù dopo il biennio 2010-2012 e quello 2016-2018. In totale per lui finora 99 presenze tra campionato e Coppa Italia coronate da quattro reti.