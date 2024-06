Germania-Grecia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

I padroni di casa dellaterminano i preparativi per Euro 2024 con un'amichevole contro la, che ha mancato la qualificazione perdendo la finale playoff contro la Georgia. Per i tedeschi, si tratta delle prove generali prima di aprire la rassegna continentale nella gara inaugurale contro la Scozia il 14 giugno.: Germania-Grecia: venerdì 7 giugno 2024: 20:45: 20 e Sky Sport (251): Mediaset Infinity, NOW, Sky GoGermania-Grecia sarà visibile in diretta tv - in chiaro - sul canale 20 nonché su Sky Sport (canale numero 251). L'amichevole tra Germania e Grecia, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su Mediaset Infinity, NOW e Sky Go.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Germania-Grecia su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Germania-Grecia su SKY

GUARDA SU SKY

Su Mediaset Giampiero Foglia Manzillo e Giancarlo Camolese, su Sky Riccardo Gentile.: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Kroos, Gross; Musiala, Gundogan, Sané; Fullkrug. Ct. Nagelsmann.: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas. Ct. Papadopoulos.