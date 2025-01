Giampaolo: "Deluso dalla Juventus, il Milan fu una grande occasione. Non mi sono mai sentito un "maestro"".

Getty Images

, attuale allenatore dele tornato in panchina a stagione in corso dopo l'esonero di Gotti si è concesso ai microfoni di Radio TV Serie A con Rds ripercorrendo alcuni dei momenti della sua carriera passando fra rimpianti e affari sfumati e quel termine "maestro" a cui non è per niente legato."Nel 2009 dovevo andare alla Juve, è risaputo, ma ero giovane e non ero stato un grande calciatore, ero semi sconosciuto e poter avere quella occasione era qualcosa di impensabile. La delusione fu tanta, ma ho cercato di dimenticare. Per alcuni le vicissitudini negative che ho affrontato erano figlie di quella delusione, ma non è così".

"Fu una grande occasione, ma per tanti aspetti l'esito non è stato positivo. Ho sempre detto a Calhanoglu che era forte, anche quando aveva meno autostima. Non era ancora pronto e preferiva giocare più offensivo. Quello che mi porto dentro è la disponibilità dei giocatori, la mia soddisfazione più grande"."Nella mia carriera ho fatto quello che ho fatto, ho sfiorato una grande squadra e nell'altra mi hanno mandato via. Penso che non avrò più l'opportunità di allenare una big, quindi farò questo mestiere fino a quando ne avrò. Dopo mi dedicherò ai ragazzi di casa mia".

"Sono stato due anni a casa e non mi sono annoiato. Nel primo anno ho fatto altro senza pensare al calcio, poi non ho fatto altro che aspettare una chiamata che per rimettermi in gioco. Mi sono preparato, studiavo, mi aggiornavo per farmi trovare pronto. L'obiettivo è salvarsi il prima possibile, ma il campionato è durissimo e la lotta è bella tosta"."Dipende dall'accezione che si dà al termine, se in senso di rispetto e se ti prendono in giro. Non mi sento un maestro, al massimo organizzo le squadre allargando il mio lavoro a tutta la rosa e non solo agli undici in campo. Non mi ci sono mai riconosciuto in questo termine".