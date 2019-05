Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!Per la salvezza servono i gol, ma anche un guardiano che difenda il più possibile la propria porta.è uno dei migliori portieri per rendimento in questa Serie A, il classe '97 scuola Inter ha il 70% di conclusioni parate e con i suoi interventi sta provando ad evitare la retrocessione del Grifone. E anche su Fifa 19 è un numero uno affidabile, almeno nella costruzione di una rosa argento:per l'estremo difensore rumeno.Le armi migliori di Radu? Le spiega il pro playernel video:del portiere genoano, lo rendono efficace non solo tra i pali ma anche nelle uscite alte e soprattutto basse, per strappare il pallone dai piedi dell'attaccante avversario anticipando così pericolose conclusioni.Argento per cominciare, ma Radu vuole continuare a crescere anche su FUT e le prestazioni sicure e costanti di questa stagione possono contribuire non solo al miglioramento delle varie statistiche ma anche al conseguimento di una. E' Radu il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su