Sebastian Giovinco, attaccante dell'Al-Hilal, è stato protagonista del debutto stagionale, andando in gol nel 4-2 all'Abha. Ai microfoni di GSA Live, che detiene i diritti del campionato in Italia, l'ex Juve ha dichiarato: "Voglio essere il primo calciatore della storia a vincere in Europa, USA e Arabia Saudita. Ho ancora molti amici nella Juventus, la società dove ho iniziato a giocare sin da bambino. Credo siano i favoriti anche per questa stagione, e hanno le carte in regola per puntare anche alla Champions League, grazie alle stelle Cristiano Ronaldo e Dybala. Sono sempre più soddisfatto della mia scelta di giocare in Arabia Saudita. La passione, l’energia e il supporto dei fan continuano a sorprendermi ogni giorno di più. E’ un mondo piuttosto differente da quello che molti potrebbero pensare, ma il calcio è vissuto esattamente come in Italia, è la vita del Paese!. Al momento, vedo difficile una mia convocazione in nazionale. Il trasferimento ha reso questa possibilità più complicata. Questo fa parte dell’essere un calciatore professionista e capisco questa scelta dal punto di vista della nazionale".