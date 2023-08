Girona 2-1 Lazio



TOP

Castellanos: altra dimostrazione di grinta e voglia di affermarsi. Primo gol in biancoceleste da rapace d'area.

Luis Alberto: torna lui a centrocampo e la squadra ricomincia a palleggiare con fluidità.

Provedel: sicuro nelle uscite e nel guidare i compagni della difesa. Incolpevole sui gol subiti.



FLOP

Zaccagni: inutilmente nervoso dall'inizio. Si fa buttare fuori ingenuamente per due falli evitabili.

Felipe Anderson: troppo evanescente. Si vede che è ancora lontano dalla miglior condizione.

Immobile: servito poco e male dai compagni. Ma anche lui ci mette del suo non riuscendo a dettare i tempi giusti di passaggio.