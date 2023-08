Il nuovo acquisto della Lazio, Daichi Kamada, ha preso parola tramite i canali social del club biancoceleste per presentarsi ai suoi nuovi tifosi: "Ciao, sono Daichi Kamada. Sono veramente felice di poter giocare in una squadra storica come la Lazio. Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di auguri. Spero di vedervi allo stadio. Forza Lazio!”.