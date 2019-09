Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha fatto il punto della situazione sul proprio assistito:” Elsad è rimasto a Napoli per due motivi. Primo perché il Napoli non ha voluto privarsene e secondo perché non è stato trovata un accordo economico con altre squadre. Gli azzurri apprezzano le sue qualità tecniche ed umane. Ecco perché alla fine è rimasto in questa società. Alla Juve è sempre piaciuto. Conosce Sarri e c’è stima reciproca, ma i bianconeri hanno deciso di puntare su Danilo perciò non c’è stato più margine di manovra”.