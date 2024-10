Gli allenatori contano, ma non esageriamo: i giocatori sono sempre decisivi

, peraltro splendidamente funzionale a risultati e trofei attraverso gol e assist. Le votazioni sono chiuse da tempo ma la tripletta in settimana al Borussia Dortmund ha legittimato ex post la sua prossima investitura a miglior calciatore del globo. In questa settimana non è stato il solo, Vinicius, a confermare quanto. Ini principî di gioco elaborati daper aggirare un Bayern corto e compatto sono stati sublimati dalle qualità stratosferiche di. Due gol del brasiliano (e pure quello del Bayern) nascono da cambi di gioco di 40-50 metri sul petto o sui piedi e da conseguenti stop perfetti, che impostano già la stoccata finale.

Per spezzare le reni al tenace Young Boys,ha dovuto ricorrere ai titolari.: il gol della vittoria è il. La, invece, ha pagato le assenze di calciatori di primo livello:. Eppure Thiago Motta ha pensato di poter superare queste contingenze andando oltre le qualità individuali degli interpreti. Ha ritenuto che il giovane, promettentissimopotesse surrogare le qualità offensive di. Ha pensato, anche in dieci, che il giovanepotesse essere più utile dell'esperienza dinell'assedio finale dello Stoccarda.

L'interpretazione dei calciatori, soprattutto della singola situazione, resta decisiva. La qualità individuale, la personalità, il portamento restano determinanti.. Con questo carico di osservazioni ci avviciniamo all’imminente, decisiva più sul piano psicologico che della classifica, proprio come nello scorso campionato, quando l'Inter demolì le ambizioni di scudetto dei bianconeri ben più dell’1-0 finale. Per l’Inter sarà determinante l'interpretazione del ruolo di regista da parte die/oal posto di Chalanoglu, per la Juve l’atteggiamento con cui affronterà la sfida.. Alla Scala del Calcio si va con testo e spartito ben preparati, ma il palcoscenico si conquista con i tenori.