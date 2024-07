Gosens verso il Torino? Parla il ds dell'Union Berlino

Getty Images

è uno dei principali obiettivi di mercato delin questa sessione di mercato. Da tempo (da anni ormai) il dtè alla ricerca di un esterno macino per la fascia sinistra ma nelle precedenti stagioni non è mai riuscito a trovare l'interprete giusto, tanto chein questi anni è stato costretto ad adattare una serie di terzini destri sulla corsia di sinistra, comeOra l'obiettivo del dirigente è quello di accontentare il tecnico Paolo Vanoli ma non sarà facile portare a termine la trattativa, come dimostrano le dichiarazione rilasciate dal ds dell'Union Berlino,. “Su Gosens posso dire che ora è qui con noi ed è concentrato al massimo su questo. Ha un contratto con l’Union Berlino. Quelle che lo riguardano sono in questo momento solo voci di mercato, non ci sono offerte concrete”, ha dichiarato il dirigente ai microfoni di Sky.

Ma la trattativa non è affatto chiusa, le dichiarazioni di Heldt vanno lette più che altro come un tentativo di alzare il prezzo, d'altronde lo stesso Heldt non ha escluso la possibilità che la trattativa con il Torino per Gosens possa andare in porto: "C’è tempo fino al 31 agosto per valutare tutte le offerte e poi annunceremo ciò che avremo deciso".