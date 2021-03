Francesco Graziani parla a Sport Mediaset della situazione in casa Inter: "Secondo me sarebbe stato meglio per l'Inter giocare, anche perché avrebbe affrontato un Sassuolo stanco dopo la partita di Torino. Ma questa è la vita, bisogna farsene una ragione. I nazionali? Se fossi nell'Inter mi arrabbierei davvero. Rimonta Juventus in chiave scudetto? Mai sottovalutare la Juventus".