Lacrime per il proprio Paese che soffre. Toccanti le immagini che arrivano da Goodison Park, dove Everton e Manchester City si affrontano per la 27a giornata di Premier League: Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro del City, non nasconde l'emozione e il dolore per quanto sta succedendo in Ucraina e scoppia in lacrime. A dargli conforto con un lungo abbraccio è Vitaliy Mykolenko, connazionale ma oggi avversario in quanto difensore dei Toffees: uniti nel dolore, oltre la rivalità sportiva, per questo le squadre sono entrate in campo con i giocatori che sventolavano bandiere ucraine o indossavano magliette con i colori azzurro-gialli.