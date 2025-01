AFP via Getty Images

Gyokeres è tornato, lo Sporting no: Rui Borges si fa rimontare da 1-3 a 4-3, poi ci pensa Trincao

Federico Targetti

44 minuti fa



Lo Sporting Club di Lisbona non è guarito: l'addio di Ruben Amorim a novembre non è stato ancora metabolizzato, e nonostante la grande vittoria nello scontro diretto coi rivali del Benfica per 1-0, è arrivato un pareggio clamoroso alla seconda uscita del nuovo tecnico Rui Borges, subentrato a Natale a Joao Pereira.



In casa del Vitoria, proprio la squadra alla quale è stato strappato Rui Borges in maniera analoga a quanto ha fatto lo United con Amorim, i biancoverdi si erano portati sul 3-1 con la tripletta del redivivo Gyokeres, ma è arrivata una incredibile rimonta con due gol in tre minuti tra l'82' e l'85' per il 4-3. La sconfitta l'ha evitata Trincao, accostato al Milan nei giorni scorsi, con una rete a tempo scaduto.