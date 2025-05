AFP via Getty Images

Hakimi: "Con l'Inter è speciale, ma abbiamo una missione. Sommer? Donnarumma ancora più forte"

Federico Targetti

21 minuti fa



Achraf Hakimi, terzino del Paris Saint-Germain che ha eliminato l'Arsenal in semifinale di Champions League anche grazie ad un suo goal, ha parlato a Prime Video: inevitabile pensare alla sfida all'Inter, la squadra dalla quale i parigini lo hanno acquistato nel 2021.



"La stagione non era iniziata bene, abbiamo avuto un po' di difficoltà e a un certo punto eravamo anche fuori dalla League Phase. E' speciale trovarmi in finale con i miei ex compagni, quello all'Inter è stato un momento importante della mia carriera. Dobbiamo essere concentrati, abbiamo una missione che è quella di portare a Parigi questo trofeo. Sommer? Ho visto la partita, bravissimo, ma noi abbiamo Donnarumma che è più forte".