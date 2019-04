Hans Hateboer, terzino dell'Atalanta e della nazionale olandese, parla a ELF Voetbal, dando consigli all'Ajax su come si batte la Juve: "Si possono battere sopratutto giocando in maniera offensiva, con molta pressione. Così facendo noi abbiamo giocato molto bene contro di loro negli ultimi anni. Giochiamo bene contro la Juventus perchè stiamo cercando di essere alla loro altezza. Non vedo l'ora che si affrontino"