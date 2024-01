Henderson: 'Mesi difficili per l'Ajax e per me, spero ci aiuteremo a vicenda'

Il nuovo centrocampista dell'Ajax Jordan Henderson ha rilasciato le prime parole ai canali ufficiali del club olandese:



"È stato un anno difficile per l'Ajax, sia dentro che fuori dal campo. Per me è stato lo stesso negli ultimi sei mesi. Quindi spero che potremo aiutarci a vicenda per migliorare e avere successo nel prossimo futuro". Il passaggio di Henderson alla squadra di Amsterdam, attualmente quinta in Eredivisie, è avvenuto a parametro zero, dopo la rescissione consensuale del ricco contratto firmato la scorsa estate con l'Al-Ettifaq, società araba allenata dall'ex compagno e capitano al Liverpool Steven Gerrard.



LE PAROLE DELL'ALLENATORE - "Volevamo un centrocampista esperto, che portasse leadership", ha detto invece l'allenatore John Van 't Schip. "Anche a causa degli infortuni cercavamo anche qualcuno che potesse giocare subito, Jordan Henderson può farlo sicuramente. Il suo arrivo significa un grande salto di qualità per la nostra squadra sia dentro che fuori dal campo. Un calciatore di questo calibro è importante anche per i tanti giovani della rosa. È un calciatore della Nazionale inglese e ha vinto una Champions League e altri trofei con il Liverpool".