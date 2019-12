Luis Suarez, attaccante del Barcellona e dell'Uruguay, stila la classifica dei 5 attaccanti più forti. In un video per Puma, il Pistolero ha dichiarato: "Batistuta? Era il mio giocatore preferito quando ero bambino. Messi? Una decisione facile, è uno dei migliori al mondo". La classifica completa è: Messi al primo posto, Batistuta al secondo, Forlan al terzo, Ronaldo al quarto e Romario al quinto. Ah, il Ronaldo presente non è Cristiano, ma il Fenomeno.