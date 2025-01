I calciatori inglesi, svizzeri e albanesi sono comunitari? Cosa dice il regolamento per la Serie A

Getty Images

0 calciatori extra Ue in organico – massimo 3 calciatori extra Ue tesserabili

1 calciatore extra Ue in organico – massimo 2 calciatori extra Ue tesserabili

2 calciatori extra Ue in organico – massimo 2 calciatori extra Ue tesserabili

Più di 2 calciatori extra Ue in organico – massimo 2 calciatori extra Ue tesserabili (1 a condizione che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno 2 gare ufficiali della propria azionale di categoria nei 12 mesi precedenti o per 5 gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera).

Il calciomercato ha preso ufficialmente il via durante la scorsa settimana, con la sessione invernale che si appresta a essere scoppiettante. Nel corso degli ultimi giorni, vari rumors e indiscrezioni si sono rincorsi e, dunque,Come viene riportato da Calcio&Finanza,Il tutto dev’essere regolamentato anche a seconda del numero di calciatori extracomunitari già presenti nella propria rosa. Vediamo nel dettaglio:Ci sono da sottolineare, tuttavia, dei casi che vanno posti sotto la lente d’ingrandimento: alcuni paesi che non appartengono all’Unione Europea ma per i quali ci sono delle regole particolari. Tra questi,, per i quali l’equiparazione è arrivata l’anno scorso.

Tuttavia,. In un comunicato ufficiale, viene spiegato: “, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia,. I nuovi calciatori con cittadinanza britannica, o anche albanese, tesserati in applicazione di quanto precede, potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero”.