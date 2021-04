Il mercato che verrà è già cominciato, con largo anticipo rispetto al periodo canonico individuato dagli addetti ai lavori nel mese di giugno. A un mese circa dalla conclusione effettiva della stagione,E' vero, il momento interlocutorio sul fronte societario - nell'attesa che il presidente Zhang faccia ritorno a Milano per chiarire le prospettive future sul piano di possibili nuovi ingressi nel pacchetto azionario e a livello di budget per gli acquisti - non aiuta ad avere un quadro chiaro, ma- La storia è nota da tempo nel quartiere generale del club nerazzurro in Viale della Liberazione:A questo quadro apparentemente molto chiaro, dopo che gli ultimi incontri tra Beto Yaque e Zarate con Marotta e Ausilio non hanno prodotto la tanto attesa fumata bianca. Un dettaglio per niente secondario in una trattativa che coinvolge un calciatore molto importante per il presente e per il futuro e in ballo ci sono parecchi soldi.- Aspetti che tengono conto dell'esponenziale crescita compiuta da Lautaro Martinez nelle ultime due stagioni e dell'E proprio perché in campo tutto va a meraviglie, contribuendo ad avvicinare l'Inter a un traguardo come lo scudetto che manca da 11 anni, presto si tratterà di definire il lungo lavoro preparatorio anche negli uffici, magari col classico nero su bianco. Ripartendo dalle parole, significative, rilasciate dallo stesso Lautaro poche settimane fa: "Stiamo lavorando. L'Inter è in difficoltà, noi dobbiamo continuare a lavorare,". Perché il mercato per la prossima stagione è già cominciato e anche certi rinnovi sono in agenda da tempo.