Zlatan Ibrahimovic sgancia un paio di 'bombe' sul Milan. L'attaccante svedese ha dichiarato in un'intervista a SportWeek, l'inserto settimanale della Gazzetta dello Sport che sarà in edicola sabato: "Con Gazidis c'è stato un faccia a faccia necessario, ma se la situazione è questa sarà difficile che io rimanga qui. Rangnick chi è? Non so chi sia".



"Sono nato per giocare a calcio e sono ancora il migliore. Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa, Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League. Ora al Milan sto giocando gratis, soltanto per passione. Non so se ci sarà un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma vado solo in un posto dove comando, non in un posto in cui le parole non valgono niente".