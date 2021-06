Nel corso dell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del personale 'egoismo': "Egoista mi piace, tanti sono re ma c'è soltanto un dio e sono io. Ma senza i miei compagni non vado da nessuna parte e lo so. Quante volte mi sono arrabbiato? Tutti i giorni. Io mi sento vivo così, secondo me non è negativo arrabbiarsi. E' anche un modo per far capire quanto tieni a quello che stai facendo e alle persone che ti circondano. Se dici sempre che va tutto bene, che vita è?".