Zlatan Ibrahimovic e Rino Gattuso sono grandi amici. A testimoniare il loro rapporto è stato lo stesso attaccante del Milan, durante un'intervista con Fabio Fazio a "Che tempo che fa": ​"Ieri ho chiamato Gattuso per chiedergli un messaggio per mio figlio, visto che è il suo compleanno e Rino è il suo preferito. Gli ho detto ‘se non me lo mandi, mi presento a Napoli e me lo fai in diretta’. Lo ha mandato subito. Una volta ho messo Rino a testa in giù in un bidone. Lui è un duro, ma è come quando si sfidano Tyson, Mohamed Ali e Bruce Lee, l’ho messo nel bidone a testa in giù.