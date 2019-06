Mauro Icardi e Wanda Nara sono pronti a volare in Giappone. Dove trascorrono le vacanze estive gli altri calciatori (o allenatori) della Serie A? Restano in casa Inter, D'Ambrosio è all'Isola d'Elba, Gagliardini a Capri (con Conti, Dezi, Grassi e Inglese) e Nainggolan a Cagliari. Al mare in Sardegna pure Bruno Alves, Caputo, Castro, Criscito, De Roon, Eriksen, Gollini, Hateboer, Insigne, Immobile, Kolarov, Mihajlovic, Pastore e Srna.



Ancor più gettonate le Isole Baleari: Barzagli, Bani, Bernardeschi, Bertolacci, Bonaventura, Ceravolo, Conte, Gomez, Izzo, Marchisio, Pavoletti, Perin, Pisacane, Pjanic, Sturaro e Verratti scelgono Ibiza; Abate, Ambrosini, Cerci, Heurtaux, Filippo Inzaghi (suo fratello Simone Inzaghi è a New York), Matri, Messi e Cristiano Ronaldo preferiscono Formentera.



In Grecia a Mykonos gli attaccanti della Spal, Paloschi e Petagna oltre al presidente del Cagliari, Giulini. Mete esotiche per Barrow (Marocco), Ceppitelli (Singapore), Correa (Messico), De Rossi (Hawaii) e Sorrentino: prima in Madagascar e poi a Sharm El Sheikh con Corini, Panucci, Ventola e Winter.

Roma: Dzeko in Turchia e Klujvert a Miami. A Milano Marittima torneo di tennis per calciatori con Mancini, Sacchi, Quagliarella, Gabbiadini, Radu e l'ex arbitro Rizzoli.